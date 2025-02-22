О фильме: Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встаёт рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, например, Патти Смит и Лу Рида, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в один и тот же бар и в одно и то же кафе. Вскоре несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы. Показ на языке оригинала, русские субтитры. Меню: взбитая пряная рикотта с вяленными томатами, хрустящий багет, панкейки с солеными и сладкими намазками, тирамису вишня-миндаль, приветственный бокал игристого, кофе и чай. Перед началом – экскурсия по особняку, после – обсуждение фильма для всех желающих. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. 13-00 сбор гостей. 13-30 начало показа.