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Хулительницы брака

Артэквар, улица Арбат, 9с2

Начало:

Завершение:

9000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль полон эротического слога, женской красоты и, конечно, юмора. Это комедийная и острая постановка с музыкой по средневековому тексту Эразма Роттердамского о женской сексуальности и премудростях супружеской жизни. «Брак— дело загадочное даже для людей, в нём участвующих» Как укротить зверя, с которым ты живёшь? Как выжить с тем, кого выбрала в мужья? И что же есть — это то самое — семейное счастье? Эразм Роттердамский — великий философ Северного Возрождения, живший в 16-м веке. Вопросы, которые он поднимал в своём творчестве, проходят через века и не теряют свою актуальность.

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