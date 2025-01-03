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Худшее Рождество Сердитой кошки

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Сердитая кошка – одинокий житель зоомагазина. Никто не хотел ее покупать. Но однажды, в канун Рождества, в магазин заходит 12-летняя девочка Кристал и просто влюбляется в нее после того, как выяснилось, что она единственная понимает, о чем эта кошка говорит… Двери на киносеанс откроют в 14:30. Начало в 15:00. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Вход со своей едой и напитками запрещен.

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