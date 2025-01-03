Сердитая кошка – одинокий житель зоомагазина. Никто не хотел ее покупать. Но однажды, в канун Рождества, в магазин заходит 12-летняя девочка Кристал и просто влюбляется в нее после того, как выяснилось, что она единственная понимает, о чем эта кошка говорит… Двери на киносеанс откроют в 14:30. Начало в 15:00. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Вход со своей едой и напитками запрещен.