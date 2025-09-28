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Культурно-исторический квест HSE RUN

Медиадвор, Хитровский переулок, 2/8с5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Необычное

Про событие

Культурно-исторический квест. Бегать не придётся! Задача участников — разгадать как можно больше загадок и посетить зашифрованные локации. Участникам доступен русский, а также английский квесты. Для того, чтобы победить, понадобится смекалка, сплоченная команда и желание узнавать новое о любимом городе. Также участников будут ждать масштабная программа открытия и крутые призы от партнёров на закрытии. Чтобы принять участие, нужно: — собрать команду от 2 до 6 человек — зарегистрироваться на сайте — следить за обновлениями в Telegram-канале квеста и официальной группе ВК Если у тебя нет команды — не страшно. Просто сделай соответствующую пометку в личном кабинете. Так ты сможешь присоединиться к команде, которая ищет себе участников.

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