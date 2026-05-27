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Хрупкость и сила: как слон Дали раскрывает наше внутреннее «Я»

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Музейная арт-терапия, на которой ты не только разберёшь психологическую глубину сюрреализма, но и посмотришь на себя со стороны через призму известнейших образов Дали. А главное - ответишь на вопросы, как внутри формируется эмоциональный спектр и почему один символ может быть одновременно пугающим и прекрасным. Только в сюрреалистическом мире можно встретить грузного слона, стоящего на изящных, почти невесомых ногах-ходулях. Сальвадор Дали создал этот образ, стремясь познать самого себя - свои страхи, желания и скрытые помыслы. На арт-терапии ты погрузишься в собственное подсознание и «прочувствуешь» две самые знаменитые скульптуры мастера «Космический слон» и «Триумфальный слон». Что тебя ждёт? – мини-экскурсия с фокусом на скульптурах «Космический слон» и «Триумфальный слон»; – лекция о психологическом восприятии сюрреализма и природе возникновения эмоций в человеческом подсознании; – мягкая арт-терапевтическая практика – создание собственного образа на холсте; – разбор образов с профессиональным арт-терапевтом: что твоя работа говорит о тебе? Лектор: Ксения Ушакова – психоаналитический психолог, арт-терапевт, медиатор, член Национальной арт-терапевтической ассоциации, автор телеграм-канала «Образ.Символ.Слово».

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