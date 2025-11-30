Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэванси возвращаются в Нарнию. В Англии прошло совсем немного времени, а в Нарнии — века. Страна находится под гнётом зловещего короля Мираза. Но у волшебного королевства есть надежда — юный принц Каспиан. Чтобы помочь Каспиану отвоевать трон, четверо героев собирают армию мифических существ во главе с Асланом — основателем и покровителем Нарнии... Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250 рублей — депозит. 50 — сервисный сбор. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.