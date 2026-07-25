Московский музыкальный лейбл объединяет ярких артистов и современное звучание на стыке хауса, великобританского гаража, баса и драм-н-бейса. Хедлайнер вечера — DJ Kashin, основатель House of Rap. Специальный гость — Stan Rave, диджей с энергичными сетами и узнаваемым рейв-звучанием. Диджеи: L.E.M. JONN TEKRAGER Kashin Stan Rave ANDREY SPY