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Московский музыкальный лейбл объединяет ярких артистов и современное звучание на стыке хауса, великобританского гаража, баса и драм-н-бейса. Хедлайнер вечера — DJ Kashin, основатель House of Rap. Специальный гость — Stan Rave, диджей с энергичными сетами и узнаваемым рейв-звучанием. Диджеи: L.E.M. JONN TEKRAGER Kashin Stan Rave ANDREY SPY
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