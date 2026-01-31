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House Masters

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка для всех любителей хаус музыки. Именитый привоз из Израиля — Hillel Shabtai и состав артистов, который удовлетворит даже самый притязательный музыкальный вкус. LineUp: SOUL SIS Koodry Asirio Agata Luter Marcello Needla PETER LANKTON Futura Two Drops Belkin Spaaa Breaking Dub MUSIC MATTERS Beverly Hills Jull Rouse Mari Iron Ti Key Kushnir Freeda Atomique

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