Вечеринка для всех любителей хаус музыки. Именитый привоз из Израиля — Hillel Shabtai и состав артистов, который удовлетворит даже самый притязательный музыкальный вкус. LineUp: SOUL SIS Koodry Asirio Agata Luter Marcello Needla PETER LANKTON Futura Two Drops Belkin Spaaa Breaking Dub MUSIC MATTERS Beverly Hills Jull Rouse Mari Iron Ti Key Kushnir Freeda Atomique