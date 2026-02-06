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Hot Cue Boyz is Back at DFF

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Есть вещи, которые всегда возвращаются: канье вест в новостях, бывший со своим «спишь», мода на нулевые и Hot Cue Boyz в DFF Впервые в Москве выступит завирувшийся рэп гений из Беларуси, мастер слога и красного словца — Пазнякс. LineUp: — Пазнякс (Live) — Коля Редькин (Сломанные пляски) — Антон Савенко (А можно потанцевальней) — Артур Ферстфил (Firstfeel) — Даня Порнорэп (Prnrp) — Максим Громкий (Слушай сюда) Вход платный, FC/DC, 18+ 23:30-0:30 1000 руб. 0:30-till end 1300 руб. Начало мероприятия — 23:59 Вход открыт с 23:30

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