Неожиданный, тонкий и терапевтический спектакль складывается из трех притч: о взрослении, самоопределении и принятии. «Хорошо, что я такой» — оригинальная инсценировка актёра и режиссёра Андрея Гордина по детским стихотворениям и прозе российских авторов: Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур. Артисты искренни и открыты: они разрушают невидимую стену между сценой и залом и доверительно приоткрывают зрителям секреты своего творчества. За формой концерта и игры прячется обращение к внутреннему ребёнку, живущему в каждом из нас — неслучайно в работе над постановкой принимала участие психолог, специалист по раскрытию творческого (оно же «детское») начала в человеке. Спектакль для тех, кто готов довериться и заглянуть внутрь себя, кто не боится искать, меняться и любить. Спектакль адресован подрастающим детям и всем взрослым, кому интересно рефлексировать над становлением личности.