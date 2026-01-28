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Хороший год

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Фильм о паузе, новом начале и удовольствии жить медленно. история о вкусе жизни, тёплом солнце и выборе сердца — когда всё лишнее отступает, а главное становится очевидным. В меню: миндальный тарт, как провансальский вечер. напитки: «provence latte» — латте с яблочным сиропом; «slow evening tea» — травяной чай. О фильме: Воротила Лондонской фондовой биржи, умный, удачливый менеджер и по совместительству большой зануда наследует винодельню в Провансе. По прибытии во Францию он обнаруживает, что, кроме него, есть ещё люди, претендующие на его законную собственность. Цепочка невероятных событий и открытий заставят его по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира…

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