Спектакль с закрытыми глазами. В центре — женский опыт, попытки удержать баланс между любовью, долгом и личными. О женских судьбах: радости, сомнения, победы, утраты — без пафоса, с правдой жизни. «Хорошие жёны» приглашают поговорить о том, что значит быть собой.