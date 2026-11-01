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Спектакль с закрытыми глазами. В центре — женский опыт, попытки удержать баланс между любовью, долгом и личными. О женских судьбах: радости, сомнения, победы, утраты — без пафоса, с правдой жизни. «Хорошие жёны» приглашают поговорить о том, что значит быть собой.
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