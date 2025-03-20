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Холода #2: Гололёд 30-х. Шебалин, Прокофьев, Шостакович

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

ДК Рассвет и оркестр Prometheus продолжают совместный цикл «Холода», посвящённый авангардной музыке СССР до хрущёвской оттепели. Образ холодов не случаен: большинство исполняемых сочинений были подвергнуты суровой официозной критике, а их авторы — гонениям. Программа «Холода #2: гололёд 30-х» начинается и заканчивается музыкой двух друзей — Виссариона Шебалина и Дмитрия Шостаковича. Ядро концерта — сочетание прокофьевской сатиры, практически гротеска, и духовно-мистических размышлений Ивана Вышнеградского. Представить в то время на одном концерте сверхпопулярного «возвращенца» Прокофьева и эмигранта-отшельника Вышнеградского, музыка которого почти не исполнялась, было бы невозможно.

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