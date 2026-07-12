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Хокку

Тишинская площадь, 1с1

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от 0₽ до 9750₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

Летний Хокку — это атмосфера древних японских легенд и загадочных существ, которые оживают тёплыми летними ночами. Организаторы объединили эстетику традиционного азиатского праздника фонарей и мистический мир духов в оформлении маркета. Что тебя ждёт: - Интерактивные стенды с предсказаниями и играми от йокаев. - Впервые на Хокку — 1 категория бесплатного билета. - Мистические подарки в платных билетах. - Ещё больше масштабных розыгрышей и коллабораций с крутыми партнерами. Цена билета зависит от времени входа и наличия дополнительных подарков. Подробности об авторах и активностях: https://vk.com/hokkumarket

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