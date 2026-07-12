Возраст 14+
Игры
Про событие
Летний Хокку — это атмосфера древних японских легенд и загадочных существ, которые оживают тёплыми летними ночами. Организаторы объединили эстетику традиционного азиатского праздника фонарей и мистический мир духов в оформлении маркета. Что тебя ждёт: - Интерактивные стенды с предсказаниями и играми от йокаев. - Впервые на Хокку — 1 категория бесплатного билета. - Мистические подарки в платных билетах. - Ещё больше масштабных розыгрышей и коллабораций с крутыми партнерами. Цена билета зависит от времени входа и наличия дополнительных подарков. Подробности об авторах и активностях: https://vk.com/hokkumarket
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи