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Хогвартс: любимые блюда Гарри Поттера

Novikov Space
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

Начало:

Завершение:

12500₽
Возраст 16+
Кино
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Куда пошёл Гарри, когда отправил детей на поезд в Хогвартс? В «Дырявый котёл»? В «Три метлы»? Или, может, на домашнюю кухню миссис Уизли, где пахнет сливками, жареным луком и подрумяненной картошкой? На этом мастер-классе ты сможешь приготовить то, что мог бы заказать Гарри, вернувшись в маггловский Лондон. В меню: – крем-суп миссис Уизли и волшебные мётлы – пастуший пирог с картофельным пюре и зелёным горошком – сливочное пиво Что будет: – 3 часа кулинарной практики под руководством опытного шеф-повара – индивидуальное рабочее место с профессиональным оборудованием – дружественная и мотивирующая атмосфера – помощь и внимание ассистента на протяжении всего мастер-класса Обрати внимание: запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.

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