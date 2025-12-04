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Хмыров

Base
улица Орджоникидзе, 11

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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Хмыров — петербургский артист волны новой искренности, умело превративший в крепко скроенные хиты необычную смесь из бодрого хип-хопа и русско-роковой задушевности. «Я делаю плюс/минус хип-хоп, как и все сейчас, но с той лишь разницей, что читаю и пою о том, что у меня есть, а не о том, что я думаю, что у меня есть», — говорит он о себе. В ярких треках Хмырова органично сочетаются характерные триплет-флоу и яркие хуки, а также прямолинейность острого слова, дворовая честность и петербургская романтика. За эту атмосферность их часто берут в новое российское кино — его треки звучали в таких проектах, как «Страсти по Матвею», «Содержанки», «Неспящие в Сосновке».

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