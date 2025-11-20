Спустя год «хмурые» возвращаются в Powerhouse в обновлённом составе. Группа Хмурый — инди-пост-панк проект, основанный в 2016 году в Москве. Городской ритм, концептуальные обложки со сталинскими высотками и плакатные тексты сочетаются с простыми мелодиями и стремлением к стадионному звучанию в духе Simple Minds или White Lies. Каждый релиз группы — отпечаток времени, в которое он записан и набор метафорических или прямых декламаций романтического героя о жизни, любви и переживаниях. Характерный звук «хмурых» — мощная ритм секция, ситнвейв и запоминающиеся гитарные соло.