ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Хмурый

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Спустя год «хмурые» возвращаются в Powerhouse в обновлённом составе. Группа Хмурый — инди-пост-панк проект, основанный в 2016 году в Москве. Городской ритм, концептуальные обложки со сталинскими высотками и плакатные тексты сочетаются с простыми мелодиями и стремлением к стадионному звучанию в духе Simple Minds или White Lies. Каждый релиз группы — отпечаток времени, в которое он записан и набор метафорических или прямых декламаций романтического героя о жизни, любви и переживаниях. Характерный звук «хмурых» — мощная ритм секция, ситнвейв и запоминающиеся гитарные соло.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста