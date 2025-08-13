Музыкальное путешествие в солнечную Италию. Вечер, когда перенестись в уютный итальянский городок Сан-Ремо, где проходит один из самых любимых и известных музыкальных фестивалей. Тебя ждет погружение в атмосферу итальянского стиля жизни, где музыка становится неотъемлемой частью каждого дня. На концерте прозвучат хиты таких звезд, как Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти и некоторых других артистов. Ты сможешь насладиться звучанием ярких итальянских песен и прочувствовать всю красоту этой музыкальной культуры. Соло струнных и вокала, мощные аккорды клавиш, и незабываемые ритмы ударных на веранде с панорамным видом. Сбор гостей с 19:00, начало концерта в 20:00