Открой для себя магию зажигательной, романтической итальянской музыки. B программе - любимые хиты Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаззотти, которые перенесут тебя на солнечные улицы Рима, Венеции и Неаполя. На вечере также будет работать профессиональный фотограф. Сбор гостей: 16:00. Начало концерта: 17:00.