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Хиты солнечной Италии на тёплой крыше при свечах

Крыша универмага «Цветной», Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 16000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Открой для себя магию зажигательной, романтической итальянской музыки. B программе - любимые хиты Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаззотти, которые перенесут тебя на солнечные улицы Рима, Венеции и Неаполя. На вечере также будет работать профессиональный фотограф. Сбор гостей: 16:00. Начало концерта: 17:00.

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