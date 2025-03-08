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Концерты
Про событие
Открой для себя магию зажигательной, романтической итальянской музыки. B программе - любимые хиты Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаззотти, которые перенесут тебя на солнечные улицы Рима, Венеции и Неаполя. На вечере также будет работать профессиональный фотограф. Сбор гостей: 16:00. Начало концерта: 17:00.
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