Что, если бы лучшие поп-хиты планеты сочиняли для виолончелей? Приготовься к завораживающему эксперименту, в котором культовые мелодии превращаются в нечто гораздо более глубокое. «Maroon 5», «The Black Eyed Peas», Katy Perry, Madonna, Lana Del Rey, Lady Gaga — на твоих глазах история поп-музыки будет переписана руками мастеров: ритмичные биты и лирические гармонии, неожиданные каверы и культовые мотивы среди сотен огней сольются в уникальный музыкальный код Roofevents, который транслирует эмоции без слов. От «Chandelier» до «Young and Beautiful», от «Останусь» «Города 312» до «Прованса» Ёлки (да-да, родные сердцу отечественные хиты тоже в программе!) — каждая композиция когда-то определяла музыкальные тенденции, а теперь оживёт в новой симфонии Roofevents. «Limonсello» — популярный столичный квартет, состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки. Одна из узнаваемых фишек коллектива — яркий визуальный облик: от внешности артистов и электровиолончелей с подсветкой до подачи и трюков барабанщика.