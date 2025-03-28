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Helvegen

Артист Hall, Ленинградский просп., 47, стр. 2

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от 1700₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Феномен Российской сцены - Helvegen, едут в тур с презентацией нового альбома и главными хитами группы, которые уже успели завоевать сердца людей по всей стране. Концерты этого тура будут разительно отличаться программой от прошлых выступлений - группа приготовила бурную смесь фольклора, метала и рэпа. Тебя накроет цунами нового звука, накалит жарой новых треков и унесёт ураганом нового фолка!

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