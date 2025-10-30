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Хэллоуин с Липой

Дом Липы, Бакунинская улица, 74-76к7

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Красивый, вкусный и по-женски волшебный вечер для девушек в ночь всех святых. Тебя ждёт ужин при свечах от шефа Марка Кальфа, горячий ароматный глинтвейн, мастер-класс по созданию свечей с сухоцветами, а затем уютный просмотр «Семейки Аддамс» — под смех, разговоры и лёгкий осенний мистицизм. Ты сможешь сделать красивые фотографии, погадать на воске и картах Таро, поговорить о желаниях и о том, что хочется отпустить. Будет тихое колдовство — про уют, вкус и женскую энергию. Приходи греть руки, сердца и глинтвейн. Дресс-код: чёрное, ведьминское, кружевное, загадочное или просто то, в чём ты чувствуешь себя красивой. Продолжительность — примерно 3 часа.

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