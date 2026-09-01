Хаус мастера (House Masters) отмечают первую годовщину проекта и день рождения идейного вдохновителя команды Asirio. Особенным акцентом вечера станет выступление Techu — артиста с международным именем. Два повода, одна большая ночь и масштабный лайнап на двух танцполах. Techu / Thirteenth Denis Porapov / Michael Dop Asirio / Soul Sis / Koodry Kushnir / Natali F / Outsider Andrey Loud / Mikhail Kobzar Alexander Matchak / Farber Ernest Kalinin / Two Drops / Doler / Ogannes / Forgetone / Khari / Needla / Simon Reimer / Belkin / Iturup / Kto / Tikey / Vlada Golgie / Aprelskaya / Iggy