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Хаус мастера х Приключения Asirio

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

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от 2000₽ до 6500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Хаус мастера (House Masters) отмечают первую годовщину проекта и день рождения идейного вдохновителя команды Asirio. Особенным акцентом вечера станет выступление Techu — артиста с международным именем. Два повода, одна большая ночь и масштабный лайнап на двух танцполах. Techu / Thirteenth Denis Porapov / Michael Dop Asirio / Soul Sis / Koodry Kushnir / Natali F / Outsider Andrey Loud / Mikhail Kobzar Alexander Matchak / Farber Ernest Kalinin / Two Drops / Doler / Ogannes / Forgetone / Khari / Needla / Simon Reimer / Belkin / Iturup / Kto / Tikey / Vlada Golgie / Aprelskaya / Iggy

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