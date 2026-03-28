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Хатха-йога в ночном океанариуме

Здание Москвариума, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Представь, что ты — корабль, а жизнь — море. В море встречаются штормы, встречный ветер, качка и сильные течения. Как обрести устойчивость к трудностям, эмоциональным волнам и быть адаптивным к любым погодным условиям? Тело — база и инструмент для понимания и регуляции деятельности нервной системы. А йога — способ практиковать устойчивость и балансировать деятельность симпатической и парасимпатической систем, чтобы циклы напряжения и расслабления сменяли друг друга. Приходи на практику в Океанариуме, чтобы наработать навык устойчивости для большого плаванья в открытом море. Пространство «Море Музыки» — события в атмосфере ночного подводного мира. Уникальное городское пространство, расположенное на ВДНХ. В стоимость тренировки входит посещение экспозиции (работа экспозиции океанариума до 23:00).

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