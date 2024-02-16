Эмо-ночь, посвященная не столько любви к своей второй половинке, сколько любви к альтернативным жанрам музыки: от поп-рока и поп-панка до пост-хардкора и металкора. Никакого самобичевания, никакой грусти! В эту ночь каждый будет чувствовать себя родным и нужным. Эта вечеринка для всех: от музыкантов и гостей до охранников клуба и случайных прохожих, для тебя и твоих друзей. Встреча: EMO VALENTINE'S DAY Вечер 16+ uxknow Sit Boom dрянь ВИЖУ ЗВЁЗДЫ YOUNG LARI Ночь 18+ Барабинск ФЛОРА SWEETHEART (dj set) plaksasdasd (dj set) HHP (dj set)