Большой тур Хаски — впервые за три года. Главный пройдоха русского рэпа едет по России и везет с собой большую сольную программу, где новое творчество встречает полюбившиеся хиты-уховертки. Мрачная поэзия и качающий рэп — всё, чтоб ты кричал громко.