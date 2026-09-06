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Хартбит

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

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Завершение:

от 300₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вторая реп-сессия хартбит собирает на одной сцене ***чих ноунеймов самых непримиримых андеграунд исполнителей. Будет торжество метамодерна в рамках одного вечера. И даже позднее вечера. Выступают звёзды хип-хопа Katish, мс новиоп, Мама Разрешила, Бутират Каломойский, инсейн, Ёжик на асфальте, джейк кронос, UZAO CREW, P!Q P, yung grape day, Lumos, glonetta, мц феодал, группа блатхата, серёга труба и пепсилон. Также в конце мероприятия будет «открытый микрофон», где каждый сможет выступить со своим материалом. Цены на входе: 300р по репосту в канал от 100 подписчиков или в историю: https://t.me/tolko_sami/1057 500р без репоста; 500р для двух друзей или пары; 800р для трех друзей

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