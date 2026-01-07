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Harry Potter Party: Роспись шкатулки и свечи

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Добро пожаловать в атмосферу Хогвартса — туда, где свечи парят в воздухе, книги шепчут истории, а магия начинается с самых маленьких штрихов кисти. Ты создашь новогоднюю шкатулку в виде распределительной шляпы, каждая — со своим характером, узорами и тайным посланием внутри. И, конечно, распишешь магическую свечу — в стиле факультетов Хогвартса, с зимними рунами, звёздами, золотыми акцентами (или это будет твоя волшебная палочка?) Напиток мероприятия: Согревающее сливочное какао! Ведущая мастер-класса — Лиза Фильм: «Гарри Поттер и Кубок огня».

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