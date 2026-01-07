Добро пожаловать в атмосферу Хогвартса — туда, где свечи парят в воздухе, книги шепчут истории, а магия начинается с самых маленьких штрихов кисти. Ты создашь новогоднюю шкатулку в виде распределительной шляпы, каждая — со своим характером, узорами и тайным посланием внутри. И, конечно, распишешь магическую свечу — в стиле факультетов Хогвартса, с зимними рунами, звёздами, золотыми акцентами (или это будет твоя волшебная палочка?) Напиток мероприятия: Согревающее сливочное какао! Ведущая мастер-класса — Лиза Фильм: «Гарри Поттер и Кубок огня».