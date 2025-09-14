Отправься в завораживающее симфоническое путешествие по культовым киновселенным Ханса Циммера на тёплой панорамной крыше Roofevents. Легендарная музыка оживёт в свете тысячи свечей и виртуозном исполнении оркестра Art-Collage. Прикоснись к сотворению музыкальной вселенной. Чарующие композиции Ханса Циммера в свете сотен огней станут ещё более осязаемы и погрузят в эпические миры — от бескрайних песков Арракиса до глубин собственного подсознания. На тёплой крыше ты словно паришь над городом, погружаясь в музыку из «Интерстеллара», «Дюны», «Тёмного рыцаря» и других культовых картин. Вместе с Roofevents ты сможешь насладиться грандиозными шедеврами из фильмов «Тёмный рыцарь», «Король Лев», «Интерстеллар», «Начало», «Гладиатор», «Перл-Харбор», «Дюна» и других. Эта музыка пленяет сознание. Заставляет закрыть глаза и впитывать каждый звук, каждую ноту. «Art-Collage» — ансамбль лучших музыкантов России под предводительством известного скрипача и композитора Павла Солдатикова. Оркестр отличается уникальным составом и яркими композициями в самых разных жанрах: артисты гениально работают не только с симфониями, но и джазом, а также умеют превращать современную музыку в настоящие симфо-шедевры.