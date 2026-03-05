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Ханс Циммер

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

В Доме Simple Music прозвучат произведения знаменитого немецкого композитора. Ханс Циммер — немецкий композитор и музыкальный продюсер, считается одним из самых известных и успешных кинокомпозиторов современности. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом, написал музыку к более чем 100 фильмам. В Голливуде Ханса называют «немецкой машиной», ведь за свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонических партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с одним из лучших режиссеров современности – Кристофером Ноланом. Ханс работал практически над всеми его фильмами. Музыканты Simple Music Ensemble представят произведения выдающегося немецкого композитора в формате неповторимого акустического опыта. Все аранжировки написаны музыкантами студии и точно не оставят зрителей равнодушными. На концерте прозвучат избранные композиции из любимых фильмов: «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Бэтмен: Начало» и других*. *в программе концерта возможны изменения Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализовывая в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности.

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