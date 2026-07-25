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Про событие
Нужно начинать своё утро правильно: с утреннего рейва;) Что тебя ждёт: — Вкусная еда и напитки — Лайн ап в разных направлениях хардкора и полная свобода у диджеев — Общение и формат дневного рейва Вход свободный. Для тебя выступят: kibo_hc/ edge_extreme_team / polyharm_official / rezo_huezo / overcore_official / doshik14
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