Нужно начинать своё утро правильно: с утреннего рейва;) Что тебя ждёт: — Вкусная еда и напитки — Лайн ап в разных направлениях хардкора и полная свобода у диджеев — Общение и формат дневного рейва Вход свободный. Для тебя выступят: kibo_hc/ edge_extreme_team / polyharm_official / rezo_huezo / overcore_official / doshik14