Haft — иранский дуэт, чьё мастерство в создании глубокого, многослойного звучания не имеет аналогов. Локальная поддержка дуэта на двух танцполах клуба TREFF8 будет феноменальной и беспрецедентной: — Main сцена представит красоту прогрессив хауса от проектов Грядёт и Wuzz!: Haft [Iran], Anton Borin (b-day set), Alexander Smith, Bondarev [spb], Jeny Power, K Loveski [spb], Komarao, Montw, M.E.T.A.N.O.I.A [kdr], SisterSweet, Yonsh, Vancoo. — За атмосферу второго танцпола отвечает коллектив Pllanetarium — здесь более невесомое и интеллигентное звучание от артистов и продюсеров: Audiense, A.Trudaev, Birin, Roma Alhimik, Chubykin, Radust. — Галерея Wuzz!: «Истинность. Искренность. Чувства.» — экспозиция от андерграундной художницы лейбла Wuzz! — SHVLVS (Сандра). Ты увидишь обложки лейбла вживую и неформальные работы Сандры, которые можно приобрести.