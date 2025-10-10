ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Haft: Грядёт х Wuzz! х Pllanetarium

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 21+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Haft — иранский дуэт, чьё мастерство в создании глубокого, многослойного звучания не имеет аналогов. Локальная поддержка дуэта на двух танцполах клуба TREFF8 будет феноменальной и беспрецедентной: — Main сцена представит красоту прогрессив хауса от проектов Грядёт и Wuzz!: Haft [Iran], Anton Borin (b-day set), Alexander Smith, Bondarev [spb], Jeny Power, K Loveski [spb], Komarao, Montw, M.E.T.A.N.O.I.A [kdr], SisterSweet, Yonsh, Vancoo. — За атмосферу второго танцпола отвечает коллектив Pllanetarium — здесь более невесомое и интеллигентное звучание от артистов и продюсеров: Audiense, A.Trudaev, Birin, Roma Alhimik, Chubykin, Radust. — Галерея Wuzz!: «Истинность. Искренность. Чувства.» — экспозиция от андерграундной художницы лейбла Wuzz! — SHVLVS (Сандра). Ты увидишь обложки лейбла вживую и неформальные работы Сандры, которые можно приобрести.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста