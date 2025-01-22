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Грузия — колыбель виноделия

Трубная площадь, 2

Начало:

Завершение:

2990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На дегустации сможешь отправиться в путешествие на родину культурного виноградарства — в Грузию. Узнаешь историю грузинского виноделия и познакомишься с его вековыми традициями. Ведущий расскажет о местных сортах, методах производства вин, их стилях и особенностях: от насыщенных красных до легких розовых и знаковых янтарных. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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