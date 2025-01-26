Новая музыка ценит тихое, хрупкое, уединенное, частное. ДК Рассвет представляет концерт современной композиторской музыки XXI века, исследующей тему уязвимости и некоммуникабельности. Психологи, социологи и философы говорят о новой «эпидемии одиночества»: год назад ВОЗ объявил её одной из главных угроз для человечества. «Грустная музыка для одиноких людей» — это попытка воссоздать чувства и опыт одинокого человека. Если бы эти чувства можно было представить в виде комнаты, то это было бы скрытое, забытое, но нежное, тонкое и уязвимое место. Команда исполнителей, состоящая из студентов и аспирантов Московской консерватории, сыграет пьесы современных зарубежных композиторов: Сары Давачи, Наташи Диэльс, Кори Ридера, Бэна Набуто, Дэна Трумана и Нины Си Янг. Почти все они написаны в последние несколько лет и практически не звучали в России.