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Грустная музыка для одиноких людей

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

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Завершение:

1400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Новая музыка ценит тихое, хрупкое, уединенное, частное. ДК Рассвет представляет концерт современной композиторской музыки XXI века, исследующей тему уязвимости и некоммуникабельности. Психологи, социологи и философы говорят о новой «эпидемии одиночества»: год назад ВОЗ объявил её одной из главных угроз для человечества. «Грустная музыка для одиноких людей» — это попытка воссоздать чувства и опыт одинокого человека. Если бы эти чувства можно было представить в виде комнаты, то это было бы скрытое, забытое, но нежное, тонкое и уязвимое место. Команда исполнителей, состоящая из студентов и аспирантов Московской консерватории, сыграет пьесы современных зарубежных композиторов: Сары Давачи, Наташи Диэльс, Кори Ридера, Бэна Набуто, Дэна Трумана и Нины Си Янг. Почти все они написаны в последние несколько лет и практически не звучали в России.

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