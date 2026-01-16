Невероятность... То, что происходит на сцене. Спектакль «Город К» заставляет кого-то рыдать, кого-то молчать, кого-то духовно обновиться. Отчего люди не летают как птицы? Как выжить в современном болоте? Эти вопросы пьесы Островского «Гроза» удалось очень нестандартно воплотить в этом пластическом спектакле. Постановщик Екатерина Никольская, балетмейстер Оксана Шашуто. Музыка современных композиторов-неоклассиков. На московской сцене культурного центра на Арбате пройдёт единственное выступление танцоров под руководством Оксаны Шашуто.