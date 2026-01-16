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Гроза. А.Н. Островский. Пластический спектакль

Культурный центр, Арбат, 9 стр. 1, Москва

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от 800₽ до 1300₽
Возраст 0+
Спектакли

Про событие

Невероятность... То, что происходит на сцене. Спектакль «Город К» заставляет кого-то рыдать, кого-то молчать, кого-то духовно обновиться. Отчего люди не летают как птицы? Как выжить в современном болоте? Эти вопросы пьесы Островского «Гроза» удалось очень нестандартно воплотить в этом пластическом спектакле. Постановщик Екатерина Никольская, балетмейстер Оксана Шашуто. Музыка современных композиторов-неоклассиков. На московской сцене культурного центра на Арбате пройдёт единственное выступление танцоров под руководством Оксаны Шашуто.

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