ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Громкость 01 (Volume01)

Fabula Hq
Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 4444₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Platov Sir Soylok Arschy Fakov FBS Jessie Luck Clayt Carter dj sincere PLGTHG wiluji Bossfight Dubstep Ceo Chaika wtfshryne ayme.mp3 Coralean maiiki БИТЬМРАЗЕЙ DJ Emozanotti crystal cl3ar Rapper #2 exo lovdlx aprilveahcu AntiFreakNa unknwn.user296765771 Achtungia zvukiraja + очень секретные гости Маркет: kobai, hocus, merch, barber. 07.11 18:00–23:00 — 16+ 23:00–04:00 — 18+ С собой возьми оригинал паспорта.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога рейв
Йога рейв

от 2200₽

Ритм ноль
Выбор редакции
Ритм ноль

от 1600₽

Вечеринка 4.3
Вечеринка 4.3

от 2800₽

Бал Стиляг. Где мой 2008?
Бал Стиляг. Где мой 2008?

2000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Simple Symmetry Олнайт
Simple Symmetry Олнайт

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи