ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Гринч – похититель Рождества

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зелёный и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушёл жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время, как всё население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохого настроения Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной пыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество. Двери на киносеанс откроются в 20:30, начало в 21:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
Док станция. Сказка / Сила сигнала
Док станция. Сказка / Сила сигнала
по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)
по подписке
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
по подписке
Осень в доме Нирнзее
Осень в доме Нирнзее

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста