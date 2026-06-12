На этой лекции познакомишься с необычными героями и антигероями зимних праздников, которые пришли из мифов и легенд, а также узнаешь, как они вдохновили кино. Почему Крампус пугает детей на экране, а эльфы в фильмах стали весёлыми помощниками Санты? Что общего у Йоля с современными рождественскими историями? Обсудишь, как образы праздничных существ трансформировались и обрели новую жизнь в фильмах и сериалах, где переплелись волшебство, веселье и мистика. Лектор: Екатерина Андреева — дипломированный искусствовед (МГУ, исторический факультет, направление «История искусств»), лектор, преподаватель и создатель образовательного проекта YaAndArt, который стал одним из самых крупных образовательных проектов об истории, искусстве и культуре. Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современной городской жизни.