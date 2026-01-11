Возраст 12+
Кино
Про событие
Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.
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