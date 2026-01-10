Возраст 12+
Кино
Про событие
Очаровательный пушистый зверек Магвай способен растрогать даже камень. Вдобавок, у него – абсолютный слух. Только будь осторожен: он может погибнуть от солнечного света, на него нельзя брызгать водой, а что будет, если накормить его после полуночи, просто страшно представить. Двери на киносеанс откроются в 14:30, начало в 15:00
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