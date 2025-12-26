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G/rave

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Никаких жанров — только мутации, ну или во всяком случае – такой референс. Каждый из артистов придумал себе несуществующий зубодробительный жанр и заодно название того, что с ним будет происходить во время выступления – юзер-экспириенс 2в1. Получается какое-то коллективное бессознательное… осознающее себя вечеринкой. Состав такой: резиденты питерских колодцев, нойз-бойз бэнды, диджей-дивы, изгоняющие, дрессировщицы, секс-инструкторы… и даже куратор ивента тире научный сотрудник, который порою сам не понимает, где находится. Лайнап: Apollinaris / SHETOOKMYCANDIES / Partydevotee / Horny / faglar faller ner / Diventsov / p.ний / Кошмарный Блеск / GAR69 / JIWI / T_ERROR 404 / Sickfuck / Mark Griboedov / Greenline Engineer / SLiDeR

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