Никаких жанров — только мутации, ну или во всяком случае – такой референс. Каждый из артистов придумал себе несуществующий зубодробительный жанр и заодно название того, что с ним будет происходить во время выступления – юзер-экспириенс 2в1. Получается какое-то коллективное бессознательное… осознающее себя вечеринкой. Состав такой: резиденты питерских колодцев, нойз-бойз бэнды, диджей-дивы, изгоняющие, дрессировщицы, секс-инструкторы… и даже куратор ивента тире научный сотрудник, который порою сам не понимает, где находится. Лайнап: Apollinaris / SHETOOKMYCANDIES / Partydevotee / Horny / faglar faller ner / Diventsov / p.ний / Кошмарный Блеск / GAR69 / JIWI / T_ERROR 404 / Sickfuck / Mark Griboedov / Greenline Engineer / SLiDeR