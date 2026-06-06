Первый летний фестиваль пространства «Топь» с мастер-классами и маркетом. Программа: 14:00 - 16:30 Мастер-класс по созданию свечей-берёзок Создашь декоративные свечи, вдохновлённые белыми берёзовыми рощами и летними прогулками по лесу. Поговоришь о природных фактурах, научишься работать с формой и заберёшь домой собственный кусочек леса. Длительность: 2,5 часа Стоимость: 1500 руб. 16:30 - 19:00 Мастер-класс по созданию ботанических барельефов Будешь работать с гипсом и живыми растениями, создавая объёмные отпечатки листьев, трав и цветов. Каждый участник унесёт домой уникальный барельеф, хранящий июньскую свежесть и нежность. Длительность: 2,5 часа Стоимость: 1500 руб. В течение всего фестиваля будет работать маркет и гаражная распродажа изделий мастеров, украшений, декора и других маленьких сокровищ. Специальный гость – ведущая мастер-классов, сооснователь Топи – Анна Погрецкая, автор телеграм-журнала «Особняк эскаписта». В течение дня можно будет познакомиться с автором журнала «Особняк эскаписта», заглянуть в его закулисье, обсудить мистику, фольклор, кино и литературу, а также получить небольшой памятный сувенир от редакции для самых внимательных гостей. Среди гостей фестиваля будут разыгрывать: – карманные антистресс-игрушки – украшения ручной работы – декор и изделия мастеров – и специальный подарок от редакции «Особняка эскаписта»