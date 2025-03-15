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Граффити на холстах

Really bar, Малый Златоустинский переулок, 3 стр. 1 (вход через кофейню)

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс пройдет 15 и 16 марта в 15:00. Граффити на холстах — отличная возможность погрузиться в мир уличного искусства и проявить свою креативность. Под руководством опытного художника ты научишься основам граффити и создашь собственное произведение искусства. Продолжительность 2 часа. Зарегистрироваться можно на сайте или по телефону (whatsapp): +7 (919) 148-91-51

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