Мастер-класс пройдет 15 и 16 марта в 15:00. Граффити на холстах — отличная возможность погрузиться в мир уличного искусства и проявить свою креативность. Под руководством опытного художника ты научишься основам граффити и создашь собственное произведение искусства. Продолжительность 2 часа. Зарегистрироваться можно на сайте или по телефону (whatsapp): +7 (919) 148-91-51