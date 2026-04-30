Впервые легендарная Готическая ночь (Goths Undead Night) и московская индастриал-формация киберпсихоз (Cyber Psychosis) на одной площадке. Готика и индастриал сливаются в единый пульс: холодная романтика встречает железный ритм, тёмная эстетика усиливается машинным грохотом. Две сцены работают одновременно. Ты свободен: выбирай своё состояние ночи и двигайся между залами без ограничений. Большой зал: Готическая ночь (Goths Undead Night) Живое выступление: Fatal Aim (Тула) DJ Dread Lich | DJ Parliament | DJ Gene138 DJ Gotorotsker | Малый зал: киберпсихоз (Cyber Psychosis) DJ Cyberkitty | DJ Kartman | DJ Dracula Soulclone | Perfecthate | Cyber Hunters Больше артистов. Больше атмосферы. Больше поводов остаться до утра. 23:59 — открытие дверей Для тех, кто чувствует музыку глубже, чем просто звук.