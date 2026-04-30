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Готическая ночь х киберпсихоз

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Впервые легендарная Готическая ночь (Goths Undead Night) и московская индастриал-формация киберпсихоз (Cyber Psychosis) на одной площадке. Готика и индастриал сливаются в единый пульс: холодная романтика встречает железный ритм, тёмная эстетика усиливается машинным грохотом. Две сцены работают одновременно. Ты свободен: выбирай своё состояние ночи и двигайся между залами без ограничений. Большой зал: Готическая ночь (Goths Undead Night) Живое выступление: Fatal Aim (Тула) DJ Dread Lich | DJ Parliament | DJ Gene138 DJ Gotorotsker | Малый зал: киберпсихоз (Cyber Psychosis) DJ Cyberkitty | DJ Kartman | DJ Dracula Soulclone | Perfecthate | Cyber Hunters Больше артистов. Больше атмосферы. Больше поводов остаться до утра. 23:59 — открытие дверей Для тех, кто чувствует музыку глубже, чем просто звук.

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