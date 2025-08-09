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Goth х Electro Treffen

Клуб Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

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Завершение:

от 1600₽ до 2400₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль-путешествие в мир музыки, где традиции встречают прогресс: атмосферные мелодии переплетаются с мрачными аккордами пост-панка, сложные звуковые эффекты сливаются с электронным пульсом пост-индастриала, а магия синтетической волны не знает границ. Выступят: The Guests / Synthetische Lebensform / Freaky Mind / PRIVATE CABINET / Blazh / Outpost 11 / Тихожитье / Чайки улетают с моря

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