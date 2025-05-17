Философско-музыкальное стендап-шоу, в котором актеры отправляются в прошлое и будущее, рассуждают на темы русской истории, весело и драйвово говорят о важных философских вопросах. Рейв с выступлением артистов спектакля и DJ-сетами станет логичным продолжением театрально-музыкального путешествия во времени.