Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Философско-музыкальное стендап-шоу, в котором актеры отправляются в прошлое и будущее, рассуждают на темы русской истории, весело и драйвово говорят о важных философских вопросах. Рейв с выступлением артистов спектакля и DJ-сетами станет логичным продолжением театрально-музыкального путешествия во времени.
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