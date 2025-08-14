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Горячий испанский джаз на летней крыше

Крыша Novotel, Новослободская улица, 23, Новослободская ул., 23

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от 2900₽ до 6900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Лето — не сезон, а место: маленькая Валенсию на крыше, где зазвучат джазовые ритмы испанских хитов. Ты услышишь хиты испаноязычного мира в фантастических джазовых аранжировках. Под сладкие пряные тексты Росалии и Шакиры внутри вспыхивает что-то тёплое, томительное, вечное — как лето, которое не хочется отпускать. Тебя ждёт музыка пламенных сердец, прохладный коктейль и атмосфера средиземноморского вечера. Mila Dinerstein — певица и пианистка с удивительным голосом. Её вокал — тягучий, бархатный, без усилий переходит от уязвимой нежности к внутреннему огню.

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