Лето — не сезон, а место: маленькая Валенсию на крыше, где зазвучат джазовые ритмы испанских хитов. Ты услышишь хиты испаноязычного мира в фантастических джазовых аранжировках. Под сладкие пряные тексты Росалии и Шакиры внутри вспыхивает что-то тёплое, томительное, вечное — как лето, которое не хочется отпускать. Тебя ждёт музыка пламенных сердец, прохладный коктейль и атмосфера средиземноморского вечера. Mila Dinerstein — певица и пианистка с удивительным голосом. Её вокал — тягучий, бархатный, без усилий переходит от уязвимой нежности к внутреннему огню.