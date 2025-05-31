Своп в стиле фэнтези и гоблинкор, гаражная распродажа и творческие активности от лесных фей. Если ты хочешь поучаствовать в обмене вещами, можно принести: одежду, украшения, книги, декор и чудесные вещички, которые отслужили тебе, но имеют потенциал обрадовать кого-то ещё. Взамен ты сможешь найти себе новые доспехи, кружевные мантии или летнее платьице среди тех вещей, которые принесли другие участники. Если не хочешь ничего нести, но душа требует обновок, можно заглянуть в уголок гаражной распродажи. Там ты найдёшь вещи от 400 рублей. А если хочется что-то поделать руками, то добро пожаловать к столику лесных фей. Здесь можно сделать амулеты от чародеек — защитный талисман из глины, перьев и камней. Два формата участия: — Своп — билет 600 рублей. Включает участие в свопе, активностях и 1 вещь с гаражной распродажи (за 400 рублей) в подарок. Бронь билетов по кнопке «Купить билет». — Вход на гаражную распродажу — свободный без брони. Дресс-код — по желанию.