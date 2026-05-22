Индивидуальная программа. Ведущий проведет её только для вас. Как в консервативной советской Москве могло просто появиться такое произведение как «Мастер и Маргарита» — полное мистики и библейских отсылок? Признавая роман чуть ли не лучшим произведением русской литературы XX века, критики до сих пор спорят, что же это: искусно написанная автобиография с реалиями московской жизни 1930-хх гг., или плод увлечения автора морфинизмом? Попробуешь справиться с решением этой загадки на квесте? Как всё будет проходить: Ведущий будет ждать вас на старте — расскажет небольшую предысторию, вручит карту и ваше первое задание. Вы продвигаетесь по маршруту самостоятельно, но гид-ведущий будет рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится. Что вы увидите: — театр Варьете, ныне театр Сатиры, — дом с двумя нехорошими квартирами, — Патриаршие пруды, — Спиридоновку, по которой убегала преступная шайка, — и дом Грибоедова, где, по версии Булгакова, располагался МАССОЛИТ. Нужно ли знать историю? Нет, это не экзамен, тебя ждёт знакомство с ней. Мероприятие проводится каждый день, полное расписание можно увидеть по кнопке «купить билет». Стоимость указана за двух участников. Место проведения: Начало на Триумфальной площади и памятника Маяковскому