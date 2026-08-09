Мы привыкли смотреть на город через призму мужского вкуса. Заказчики? Мужчины. Архитекторы? Мужчины. Меценаты? Тоже мужчины. А что если сердце города на самом деле женское? Заказчиками архитектуры могли быть прекрасные дамы — как, например, наследницы Хлудовы. Жертвовать деньги на развитие искусств тоже могли прекрасные дамы — как, например Вера Фирсанова. А смогло бы искусство XX века обойтись без амазонок авангарда: Варвары Степановой, Любови Поповой и Людмилы Маяковской? На экскурсии в самом центре города тебя ждут именно истории этих легендарных женщин и те архитектурные жемчужины, которые они оставили после себя. На экскурсии увидишь и узнаешь: — дома, которые Лев Кекушев построил для наследниц Хлудовых; здание МАРХИ, где когда-то располагался ВХУТЕМАС — доходный дом домовладелицы Марии Сокол — самые роскошные бани XIX века — легендарные Сандуны — Петровский пассаж — один из лучших магазинов начала XX века — ателье любимого модельера императрицы Александры Федоровны Надежды Ламановой — кто предложил основательнице суфражистского движения идею его создания — какими методами женщины XIX века боролись за привлечение внимания к своим идеям — какие опознавательные знаки надевали на себя суфражистки — чем американские суфражистки отличались от европейских — как появился праздник 8 марта и какое отношение он имеет к февральской революции 1917 года Старт: Третьяковский проезд, 1 (у арки). Финиш: сквер Майи Плисецкой. Продолжительность экскурсии: 1 час 45 минут. Ближайшие даты: 9 августа 16:00 22 августа 16:00 28 августа 19:00